Lazio-NK Dekani ad Auronzo: tutte le informazioni utili

Fonte: Da Auronzo di Cadore - Francesco Bizzarri

Secondo test amichevole per la Lazio ad Auronzo. Ecco l’NK Dekani, squadra di seconda divisione slovena. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18, i biglietti della sfida sono già acquistabili al botteghino appena fuori dallo stadio Zandegiacomo. Costo 12 euro. Il match sarà visibile in tv tramite Lazio Style Channel. Tutti i tifosi della Lazio potranno seguire il live scritto del match sul nostro sito. Le altre sfide della squadra di Sarri in ritiro: il 17 luglio contro la Triestina, il 21 contro il Primorje.