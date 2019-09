Lazio, non più solo complimenti: ecco i risultati richiesti. I numeri del match

Finalmente una Lazio bella che non si accontenta di divertirsi, ma che vuole e pretende il massimo. Inzaghi lo aveva annunciato in conferenza: servono i risultati, non i complimenti. La squadra lo ha preso in parola e contro il Genoa ha messo in campo tutto il cinismo che le si richiedeva.Cinque gol (di cui uno annullato dalla Var) e risultato mai in discussione. Un paio di parate di Strakosha sull'1-0 hanno evitato di rivivere un sceneggiatura ben nota, ma i numeri del match non lasciano fraintendimenti: la Lazio ha dominato e meritato la vittoria.

I NUMERI: 15 tiri, di cui 10 nello specchio della porta. La Lazio ha costruito tanto, come al solito, creando ben 14 occasioni da gol durante i 90' di gioco. Il possesso palla risulta piuttosto equilibrato: 54% per la Lazio e 46% per il Genoa che però occupa più territorio in campo (51.9%). Ma è nel fraseggio che i biancocelesti mostrano la propria superiorità: 709 tocchi di palla (oltre 100 in più degli avversari), 484 passaggi riusciti con una media dell'88% (24 di questi nell'area avversaria).

I NUMERI DEI SINGOLI: Tra i migliori in campo ci sono loro due, i fari del centrocampo biancoceleste. Luis Alberto e Milinkovic: quando loro due girano, la Lazio non sbaglia mai. Si dividono il primato delle occasioni da gol create (3 a testa come Immobile); lo spagnolo primeggia per numero di dribbling (4), tiri (4) e passaggi offensivi (30). Il serbo vince per il maggior numero di duelli (9) e di duelli aerei (4). Molto bene anche Acerbi, precisissimo nei passaggi (74 riusciti su 75 ). Leiva giganteggia a centrocampo: 10 Km percorsi, maggior numero di palloni toccati (95), di tackle (4) e di anticipi (4).

