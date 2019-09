FORMELLO - Lazio, Inzaghi punta il Rennes: riecco Lazzari, Correa da valutare

FORMELLO - In campo il giorno dopo la vittoria per preparare la seconda partita del girone di Europa League. Alle 11.30 inizia la seduta di ripresa a Formello: riscaldamento con la squadra al completo, poi come al solito Simone Inzaghi taglia la squadra in due gruppi. Da una parte chi ha affrontato il Genoa (poi corsetta blanda in scarpe da ginnastica), dall’altra chi è rimasto a riposo o è entrato a gara in corso. Per il secondo troncone, comprensivo di Durmisi, Casasola e Djavan Anderson, allenamento tecnico con esercitazioni di possesso palla e partitelle a campo ridotto. Le logiche del turnover spingeranno l’allenatore biancoceleste a utilizzare tanti calciatori della panchina di ieri.

EUROPA. Previsti due cambi in difesa. Acerbi, il perno centrale della linea a tre, dovrebbe essere affiancato da Vavro e Bastos. Rifiateranno Luiz Felipe e Radu, sarebbe il reparto visto all’esordio europeo di due settimane fa. Lazzari tornerà a destra (Marusic deve scontare altre due giornate di squalifica), a sinistra ballottaggio tra Jony e Lulic con lo spagnolo in vantaggio. Aveva convinto in Romania, salvo poi commettere l’errore a San Siro in occasione del gol di D’Ambrosio. In mezzo Parolo e probabilmente uno tra Cataldi e Berisha insieme a una mezzala titolare da scegliere tra Milinkovic e Luis Alberto. Stavolta potrebbe essere confermato l’andaluso, rimasto a Roma il giorno del debutto stagionale a Cluj. Davanti Immobile e Caicedo. Correa è l’unico che non si è visto in campo stamattina: è alle prese con un problema all’adduttore della coscia sinistra, ieri zoppicava a fine partita, verrà valutato nelle prossime ore.

LAZIO GENOA, LE NOSTRE PAGELLE

LAZIO GENOA, LE PAROLE DI IMMOBILE

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE