Lazio, non sarai mai sola: seicento tifosi con la squadra al De Kuip! - FOTO

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

"Lazio, tu non sarai mai sola". La frase di uno dei più famosi inni biancocelesti non poteva essere più giusta. I tifosi seguono praticamente ovunque la squadra, con i conseguenti complimenti di Sarri e i ringraziamenti dei giocatori stessi che, effettivamente, sentono di avere a fianco sempre il proprio popolo. Anche in occasione della partita contro il Feyenoord, circa 600 tifosi della Lazio si sono garantiti un posto al De Kuip. E a circa mezz'ora dal fischio d'inizio del match, sono pronti. Bandiere al vento e voce calda: Lazio - è proprio vero - tu non sarai mai sola.

