Lazio, non solo Bayern Monaco: i big match con Inter e Juventus nello stesso mese

Dopo il mini tour de force di questi giorni, la Lazio chiuderà il 2020. Ma tra febbraio e marzo 2021 andrà in scena una nuova complicata serie di partite. Tutte importanti e tutte da preparare con la massima concentrazione per non lasciare nulla per strada. Basti pensare che prima del match d'andata con il Bayern Monaco, la squadra di Inzaghi dovranno affrontare l'Inter a San Siro (14/02) e poi la Sampdoria all'Olimpico (21/02), a poco più di quarantotto ore dal primo round contro i bavaresi. Le cose non andranno meglio nel match di ritorno, quando le sfide contro la Juventus e Crotone faranno da anteprima alla seconda gara contro l'armata di Flick. La partita con i bianconeri è in programma il 6 marzo, quella con i rossoblù il 14. Tre giorno dopo toccherà ai tedeschi. Impegni difficili e ravvicinati: la Lazio dovrà farsi trovare pronta.

Lazio - Bayern Monaco, Müller e Neuer: "All'Olimpico abbiamo bei ricordi. E su Immobile..."

Lazio, Minun sul sorteggio: "Avrei preferito il Real. Con il Bayern Monaco serve fortuna e umiltà"

TORNA ALLA HOMEPAGE