Lazio, non solo bomber: la Serie A celebra Ciro Immobile - VIDEO

Colpo di tacco per evitare la marcatura di Brozovic e gioco di gambe per liberarsi di Bastoni. La Serie A celebra Ciro Immobile sui suoi canali social. La massima competizione italiana ha pubblicato un video del bomber biancoceleste in azione durante l'ultimo Inter-Lazio perso 3-1 dagli uomini di Inzaghi. Oltre ai gol, ben 151 in carriera in Serie A, l'attaccante in maglia 17 non ha mai fatto mancare il suo apporto allasquadra con tanto spirito di sacrificio e giocate di alto livello.