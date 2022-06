Lazio, non solo Immobile e Luis Alberto: anche Lazzari si allena per essere al top - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione, o meglio alla preparazione in vista del prossimo campionato. Ancora qualche giorno di relax per i calciatori della Lazio che poi il 5 luglio partiranno alla volta di Auronzo di Cadore per il ritiro estivo. Vacanze sì ma senza rinunciare agli allenamenti: Immobile, così come Luis Alberto non hanno mai smesso di allenarsi e lo stesso sta facendo Manuel Lazzari. Come testimonia una storia postata su Instagram il terzino si trova in Veneto, a Trissino, e non rinuncia all'allenamento mattutino: pallone sotto il braccio e campo di calcio alle spalle. La voglia di ripartire inizia a farsi sentire.