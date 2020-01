Lazio, non solo Immobile: una squadra di goleador per Inzaghi

Non solo Immobile. Sono dieci i giocatori della Lazio ad esser andati a segno in campionato, una vera squadra di goleador per Simone Inzaghi. Le 47 reti realizzate in venti partite, con quella contro il Verona ancora da recuperare, si dividono a metà tra le 23 firmate dal bomber di Torre Annunziata e le altrettante siglate dai compagni di squadra, a cui si aggiunge quella di Acerbi nel derby. La compagine biancoceleste, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è al secondo posto dietro l’Atalanta nella graduatoria dei gol segnati in questa annata di Serie A e nella differenza reti. Ai dieci marcatori in campionato, poi, vanno aggiunti altri cinque nomi che hanno colpito nelle gare di coppa: Lazzari, Lulic, Cataldi e Parolo. Da non dimenticare, poi, che anche senza le prodezze di Ciro Immobile, la Lazio ha conquistato un nuovo trofeo, la Supercoppa. Il timbro di ‘Ciruzzo’ è ricorrente nelle vittorie dei biancocelesti, ma importanti successi in campionato sono stati decisi dagli altri big a disposizione del tecnico.

