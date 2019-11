Lazio, non solo Patric: anche Radu e Cataldi sono due talismani

LAZIO STATISTICHE - Sono Stefan Radu e Danilo Cataldi i due talismani della Lazio. Il difensore e il centrocampista sono gli unici due ad avere una media voto che supera i due punti a match. Lazio Page, infatti, ha analizzato le medie punti conquistati con in campo i giocatori prendendo in esame chi ha disputato almeno la metà delle gare. Radu è in vetta con una media di 2,10 punti a gara, seguito da Cataldi a quota 2. Terzo posto per Luis Alberto (1.93). Ai piedi del podio ci sono Immobile, Luiz Felipe e Lulic appaiati a 1.80. Il talismano, però, resta Patric visto che nelle sue cinque apparizioni con l'aquila sul petto, i biancocelesti non hanno mai perso. Ecco la classifica completa:

1) 2.10 Radu

2) 2.00 Cataldi

3) 1.93 Luis Alberto

4) 1.80 Immobile, Lulic e Luiz Felipe

7) 1.71 Correa e Parolo

​​​​​​9)​ 1.69 Strakosha, Acerbi e Milinkovic

12) 1.58 Caicedo

13) 1.45 Lazzari

14) 1.42 Leiva

15) 1.38 Bastos

16) 1.00 Jony

