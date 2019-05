Lazio, novità sul fronte Lotito - Inzaghi: la situazione

La Lazio si prepara a chiudere il campionato in casa del Torino, ma l'attenzione di tutti è rivolta al discorso legato a Inzaghi. Poco più di 24 ore fa c'è stato l'ultimo incontro tra il presidente Lotito e il mister, dopo quelli del giorno precedente e della mattinata di venerdì. A ieri le posizioni non erano troppo vicine, anzi per certi versi l'addio sembrava la soluzione più probabile. Tra la notte e la giornata di sabato però ci sono stati dei passi avanti. Lotito è convinto che l'avventura alla Lazio di Inzaghi debba andare avanti e ha sempre pronto un triennale con relativo aumento dell'ingaggio. Reputa Simone una sua creatura, un suo figlioccio con cui ha condiviso l'intera avventura biancoceleste, e non vuole separarsene proprio ora. Anche il ds Tare spinge per il rinnovo e tesse la sua tela prima del nuovo incontro, che ci sarà all'inizio della prossima settimana. Inzaghi per il momento ha preso tempo, anche se l'atteggiamento di freddezza dei giorni scorsi con il passare delle ore ha lasciato spazio a qualche apertura. Ambienti vicini al tecnico assicurano che la sua voglia di Lazio è ancora intatta, manifestando maggiore ottimismo. Il prossimo con ogni probabilità sarà il summit decisivo, e l'avvicinamento non è così in salita come tutto lasciava presagire.

Pubblicato ieri alle 23.20

