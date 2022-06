Lazio, numeri da capogiro per Ciro Immobile: il post della Lega Serie A

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La stagione di Ciro Immobile nonostante le solite sterili polemiche inerenti il suo rendimento in nazionale è sotto gli occhi di tutti. Il bomber di Torre Annunziata ha vinto nuovamente la classifica dei marcatori con 27 reti in 31 apparizioni. Numeri che non lasciano spazio a nessun genere di ribattuta. Anche la Lega Serie A lo ha certificato con un post piuttosto emblematico sui propri profili Instagram e Facebook nei quali ha sintetizzato lo score del numero 17 biancoceleste nella stagione appena conclusasi: 118 tiri totali, 59 in porta, 27 gol. Nulla da aggiungere.