Lazio, Oddi: "Con il Parma obbligatorio vincere. E sul ritorno di Lulic..."

Ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha commentato alcune situazioni di casa Lazio, a partire dal rientro di Lulic: "Sono contento che possa tornare Lulic, sia per lui che per la Lazio. Stare fuori così tanto tempo richiede del tempo per riprendere la forma. La caviglia è delicata, speriamo che possa ricominciare a giocare. Ci metterà tutta la voglia possibile per tornare ad essere il calciatore che era. Uno grintoso come lui può superare tutte queste difficoltà. Si diceva che doveva smettere di giocare a calcio, invece va aspettato. Parma - Lazio? C'è solo il cambio dell'allenatore, ma non esistono allenatori che fanno miracoli. Il Parma ha infortuni importanti, in zona d'attacco è decimata. La Lazio deve vincere per forza per recuperare punti, la situazione è questa".