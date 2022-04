Lazio, Oddi: "Immobile ha zittito tanti chiacchieroni"

Fonte: Radiosei

© foto di Federico Gaetano

“Non è scritto da nessuna parte che una piccola perda con una squadra più forte. L’Italia con la Macedonia è un esempio calzante". Con questa frase Giancarlo Oddi ha sottolineato l'importanza della vittoria dei biancocelesti contro il Genoa, per niente scontata. A Radiosei l'ex biancoceleste ha continuato dando un giudizio sulla prestazione della squadra di Sarri: "La Lazio ha giocato molto bene, ha sfruttato molto le fasce laterali, ha preso subito in mano il gioco. Ciro è tornato al gol, così ha zittito tanti chiacchieroni che sono in giro. La Lazio ha vinto meritatamente, ha fatto davvero una bella partita. Marusic ha fatto un grande gol, tecnico e potenza fisica. Quando vedo giocare la Lazio, da tecnico la prima cosa che mi viene in mente è come riesce a trovare spunti sulle corsie esterne. Bene anche nell’atteggiamento, la lezione del derby per il momento è servita".