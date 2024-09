Lazio, Oddi soddisfatto: "Vittoria strameritata! Il gioco di Baroni mi piace..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha battuto il Verona per 2-1. La prestazione offerta dai biancocelesti ha convinto anche l'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi, che ai microfoni di Radiosei ha espresso il suo pensiero sulla gara della squadra di Baroni. Queste le sue dichiarazioni in merito, con anche un appunto su Isaksen: “La Lazio ha meritato di battere il Verona ed è la prima volta che vedo una squadra giocare con il 2-4-4. Spero che continui in questo modo, vedere una squadra che va all’arrembaggio in questa maniera fa bene al calcio. Questo modo di giocare mi piace molto, Baroni sta facendo vedere che il proprio sistema di gioco varia in continuazione, sta riuscendo ad alternare diverse situazioni. E’ vario nel suo modo di giocare e questo è molto positivo".

"Vittoria strameritata, il problema della Lazio in questo momento sono i due centrali di difesa. Si prendono troppi gol gratuiti, non può bastare che l’avversario butti una palla centralmente per mettere così in difficoltà la difesa. Devi esserci una crescita, occorre maggiore attenzione. Non riesco a capire bene il rendimento di Isaksen. Secondo me le sue qualità sono chiare, ma deve giocare più esternamente possibile, va in difficoltà quando si accentra. Lui deve puntare l’uomo e puntare la porta”.