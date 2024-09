Lazio, Oddi: "Sono amareggiato. Rigore di Tavares? È un bel po' che dico..."

TUTTOmercatoWEB.com

All'indomani della sconfitta della Lazio contro la Fiorentina, Giancarlo Oddi è intervenuto a Radiosei per commentare la sfida al Franchi. Queste le sue considerazioni: "Peccato, quella di Firenze è stata la migliore gara fatta dalla Lazio in questo inizio di stagione. Non capisco più questo sport, parlo degli interventi del VAR. A volte si puniscono questioni minime per poi sorvolare su altro o altre situazioni non vengono prese in considerazione. Non capisco, sono amareggiato perché la Lazio meritava molto di più".

Soffermandosi poi sugli episodi, l'ex biancoceleste ha aggiunto: "Il rigore di Tavares su Dodo? Il pallone era già partito, ma è un bel po’ che faccio alcuni discorsi. Il gioco del calcio è diventato una vergogna. Una volta era uno sport di contatto, è cambiato tutto. Se in un contrasto, io difensore arrivo prima dell’attaccante, non è detto che debba essere fallo se non c’è l’intenzione di colpire l’uomo. Ogni volta che c’è un contrasto non può essere fallo”.

