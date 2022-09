Lazio, Oddi su Lazzari e Immobile: “Farei attenzione. Bisogna valutare…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sta per tornare la Serie A, la Lazio in questa ottava giornata incontrerà lo Spezia all’Olimpico. C’è attesa di vedere scendere in campo i biancocelesti, soprattutto per capire le condizioni di alcuni di loro. Sono stati giorni di apprensione sia per Manuel Lazzari sia per Ciro Immobile, entrambi reduci da un infortunio. A tal proposito, ai microfoni di Radiosei, si è espresso Giancarlo Oddi. Queste le parole: “Attenzione ai rientri. Sarei molto cauto nelle valutazioni su Lazzari e Immobile. Ne ho visti tanti di giocatori che – per grande generosità – volevano tornare prima del previsto e rimanere fuori settimane. Bisogna fare una valutazione molto attenta e pragmatica, il calendario è serrato e non bisogna commettere leggerezze. Solo l’allenatore ha il polso della situazione, se ci fosse anche solo il 10% di possibilità di un infortunio, eviterei senza batter ciglio. Lo Spezia sta facendo quello che deve fare per ottenere la salvezza. Credo che si metteranno dietro e aspetteranno la Lazio. Per i biancocelesti sarà fondamentale non innervosirsi, anche se il gol non dovesse arrivare subito“

