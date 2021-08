Lazio, oggi accertamenti per Lazzari: da scongiurare lo stiramento

Atteso oggi in clinica Paideia per accertamenti Manuel Lazzari, il terzino della Lazio si era fermato a 25 minuti dall'inizio della partita contro lo Spezia per un problema muscolare al polpaccio. La speranza, come sottolineato da mister Maurizio Sarri al termine della gara, è che il fatto che il giocatore si sia fermato alle prime avvisaglie di dolore alla gamba scongiuri il rischio di aver riportato uno stiramento, favorendo quindi il recupero in breve tempo. Lazzari salterà in ogni caso la chiamata della Nazionale italiana, oggi si capirà l'entità del suo infortunio.