Lazio, Olimpico stregato per i biancocelesti: da quanto manca la vittoria in campionato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta amara quella subita dalla Lazio che cade ancora una volta in casa questa volta per mano della Fiorentina. I viola passano in vantaggio prima con la rete di Adli e poi con quella di Beltran a cui nel finale risponde il gol di Marusic. La squadra di Baroni dopo i successi contro Verona in Europa e Real Sociedad in campionato non riesce a ripetersi e a portare a casa tre punti che all'Olimpico mancano ormai da tempo.

L'ultimo successo casalingo in Serie A risale infatti allo scorso 24 novembre nella sfida contro il Bologna vinta per 3-0 grazie alle reti di Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru. Da quel giorno i biancocelesti hanno rimediato un ko, contro l'Inter, e due pareggi contro Atalanta e Como prima, appunto, del ko contro la Fiorentina.

Adesso la squadra di Baroni sarà impegnata in trasferta contro il Cagliari e tornerà all'Olimpico per la sfida contro il Monza in programma domenica 9 febbraio alle 15.00.