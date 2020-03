Lazio, Onazi ricorda il primo gol in Europa League con la maglia biancoceleste - FOTO

Segnare un gol è un'emozione unica per qualsiasi giocatore. E se quella rete assume dimensione europea la gioia aumenta. Questo è il caso di Onazi, vecchia conoscenza del mondo Lazio, che non può dimenticare il suo primo gol in Europa League con la maglia biancoceleste. Correva il giorno 7 marzo 2013, Ederson e il nigeriano affondarono lo Stoccarda per 2 a 0 nella partita di andata degli ottavi di finale. L'ex Lazio, sul proprio profilo Instagram, ha ricordato quel giorno speciale: "Domani saranno 7 anni dal mio primo gol nel calcio europeo. Continuerò a dare tutto per i tifosi e i colori del Denizlispor, perchè la passione brucia ancora nello stesso modo fino a oggi".

