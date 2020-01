Lazio, Onofri: "Con la Samp sarà dura, pesante l'assenza di Correa"

Domani sarà di nuovo Serie A, la Lazio affronta all'Olimpico la Sampdoria. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Onofri: "La Sampdoria ha completamente cambiato marcia rispetto ad inizio stagione. Ranieri ha migliorato la squadra regalandole solidità e tranquillità, è stato l'uomo giusto al momento giusto. Sarà un test duro per la Lazio, la classifica dei blucerchiati è bugiarda, ora hanno trovato equilibrio, soprattutto in fase difensiva. I biancocelesti dovranno attaccare per vie centrali, visto che Ranieri ha chiuso bene quelle laterali. L'assenza di Correa sarà pesante perché la velocità dell'argentino avrebbe potuto creare problemi alla difesa genovese. Immobile e Caicedo invece offriranno più riferimenti, non sarà facile. La squadra di Inzaghi trova però sempre il guizzo decisivo, merito della Società, Tare e Inzaghi, che hanno costruito una squadra con grandi qualità".

