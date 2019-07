Lazio, Onofri: "Nomi di mercato interessanti. Milinkovic? Fa la differenza"

La Lazio è pronta a prepararsi per una nuova stagione. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex difensore italiano Claudio Onofri: "La Lazio sta valutando nomi molto interessanti, Tare su questo è una garanzia. Sono profili veloci e duttili, la strategia dei biancocelesti è stata sempre quella di mantenere e rivalorizzare reparti con acquisti intelligenti, facendo operazioni oculate. Milinkovic? Giocatore che fa la differenza in tutte le categorie europee, se rimanesse sarebbe importante. Ha un fisico incredibile che crea molti problemi alle squadre avversarie. Sul modulo dico che ogni allenatore ha quello di riferimento, Inzaghi ha sposato il 3-5-2 ma ha dimostrato di saper cambiare grazie ai singoli. Fin dall'inizio c'è stata questa impressione, cioè che la Lazio fosse allenata da qualcuno in modo maniacale".

