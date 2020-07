Lazio, operazione rimonta: sesta remuntada stagionale. E in Europa...

LAZIO STATISTICHE - La Lazio di Simone Inzaghi non molla mai. La squadra biancoceleste, con un'altra prestazione maiuscola, rimonta e ribalta ancora una volta una partita espugnando lo stadio del Torino. Immobile e Parolo regalano i tre punti alle aquile che rimangono a quattro lunghezze dalla Juventus. Una prova d'orgoglio quella dei capitolini che per la sesta volta in stagione hanno compiuto una remuntada. Tutto è iniziato a dicembre con il 3-1 rifilato alla Juventus, passata in vantaggio con Cristiano Ronaldo prima di essere stesa da Luiz Felipe, Milinkovic Savic e Caicedo. Poi è stata la volta del Cagliari, matato in pieno recupero da Luis Alberto e Caicedo. Il 2020 si è aperto con il successo a Brescia firmato dalla doppietta di Immobile. Il bomber biancoceleste insieme a Milinkovic Savic hanno superato l'Inter in un Olimpico stracolmo. Dopo il maledetto coronavirus e la sanguinosa sconfitta con l'Atalanta, in tre giorni i capitolini hanno acciuffato e sconfitto Fiorentina e Torino e ora guardano con maggiore serenità al futuro.

SOLO L'ATALANTA TIENE IL PASSO - Come sottolinea Lazio Page, Immobile e compagni sono specialisti delle vittorie in rimonta. I biancocelesti sono a quota sei esattamente come l'Atalanta, unica a tenere il passo delle aquile a livello europeo. A seguire, infatti, c'è il Rennes con cinque seguito da Liverpool, Wolverhampton, Marsiglia, Nizza, Lipsia, Borussia Monchengladbach, Hoffenhaim, Inter, Bologna e Sampdoria tutte a quota quattro. Lazio che non si arrende e che continua a inseguire la Juve per provare a realizzare la rimonta delle rimonte che sarebbe la ciliegina sulla torna di un anno magico.