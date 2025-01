Lazio, ora il calendario ti sorride: le sfide di gennaio dopo il tour de force

TUTTOmercatoWEB.com

Il derby non è andato come Baroni e i suoi si aspettavano, ma ciò non cancella quanto di buono fatto fino ad ora. Roma - Lazio sancisce la fine del tour de force iniziato a dicembre, un periodo in cui i biancocelesti hanno affrontato squadre come Ajax, Napoli (due volte), Inter, Atalanta e Roma. Tutti big match che impegnano i nervi e che la Lazio ha affrontato bene, nel complesso. Certo, le sfide con Inter e Roma hanno un peso diverso per motivi differenti, ma è importante ripartire dagli sbagli commessi e fare meglio, soprattutto in questo tipo di gare.

Con l'arrivo del nuovo anno e archiviato il discorso derby, gli uomini di Baroni possono spostare il focus su un gennaio ricco di occasioni. Da adesso infatti il calendario sorride di più ai biancocelesti. Le sfide al Como e al Verona, al netto delle assenze, saranno un'opportunità per rilanciarsi e continuare l'ottimo percorso di questa prima metà di stagione. Poi arriverà la Fiorentina all'Olimpico, un'occasione per rifarsi dalla sconfitta ingiusta dell'andata. Gennaio sarà anche il mese del ritorno in Europa League, competizione che ha regalato tante soddisfazioni e entusiasmo ai tifosi nei mesi scorsi. La Lazio è prima nel girone e nelle ultime due sfide del girone unico contro Real Sociedad e Braga vuole consolidare il primato. È il momento di ripartire. Ecco di seguito il calendario di gennaio:

LAZIO - COMO 10/01 (Ore 20:45)

VERONA - LAZIO 19/01 (Ore 18:00)

LAZIO - REAL SOCIEDAD 23/01 (Ore 21:00)

LAZIO - FIORENTINA 26/01 (20:45)

BRAGA - LAZIO 30/01 (21:00)