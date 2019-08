Lazio, Orsi: "Milinkovic ha una valutazione molto alta, quindi resta al 90%"

È stato, ed è tuttora, l'oggetto pregiato del calciomercato internazionale. Sul futuro di Milinkovic sono state avanzate diverse ipotesi ma, con il passare delle settimane, la sua permanenza alla Lazio sembra sempre più probabile. Di questo ha parlato anche l'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi. Ecco il suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva: "La valutazione che Lotito ha fatto per Milinkovic è abbastanza alta, non sono tante le squadre in grado di raggiungerla e soddisfare il patron biancoceleste. Solo 3/4 club nel mondo possono spendere 90 milioni, quindi, se a loro non serve, al 90% il serbo resterà alla Lazio".

LAZIO, LE PAROLE DI MILINKOVIC

LAZIO, GLI AUGURI DI GOMEZ A CORREA

TORNA ALLA HOMEPAGE