Lazio, Orsi: "Sarri? I ritorni non mi sono mai piaciuti. Se lo riprendi devi..."

Quello di Maurizio Sarri è il nome più caldo degli ultimi giorni per la panchina della Lazio. Le strade del club biancoceleste e di Baroni sembrano destinate a separarsi e sono numerose le voci che vorrebbero un ritorno del tecnico toscano nella Capitale. Intervenuto a Radio Radio Mattino Sport e News, Fernando Orsi si è espresso su un possibile ritorno di Sarri, chiarendo come la società debba fornirgli una squadra all'altezza. Queste le sue dichiarazioni: “Se qualcuno me l’avesse detto tre mesi fa io non ci avrei creduto… a me quelli che ritornano sulle panchine dopo che ci sono stati non mi sono mai piaciuti. Mi sembra un po’ una zona di comfort”.

L'ex portiere biancoceleste, tuttavia, non ha potuto non sottolineare la bravura del tecnico toscano: "Sarri è un ottimo nome, un grande nome, un grande allenatore”. Sulla possibilità di costruire da capo una squadra ha giovane, invece, ha dichiarato: “È ovvio che a me non mi piace quando cominciano a dire di portare avanti un progetto giovani con Sarri. Ma quale progetto giovane? Ma basta con questa cosa. Sarri ha fatto un secondo posto, ha lavorato in squadre importanti. Se lo riprendi, devi costruire intorno a lui una squadra forte per cercare di fare risultato, perché se no non ha senso. A Sarri non serve tempo, conosce l’ambiente, è già stato accettato” .

