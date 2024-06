Lazio | Orsi su Baroni: "Lo conosco, ed è bravo. Tifosi? La colpa è di Lotito"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

“Marco Baroni è bravo, lo conosco e ha dimostrato di essere un tecnico in gamba, sono rimasto stupito anche io, ma se per la società è il tecnico ideale, allora va bene ma non è giusto tutto quello che sta accadendo anche perché lui non c’entra nulla anzi…“. A parlare è l’ex giocatore e allenatore della Lazio, ora seconda voce in telecronaca a Sky, Fernando Orsi che a Notizie.com spiega, secondo il suo parere, la situazione che si sta delineando in casa biancoceleste: “Mi dispiace solo che si stia creando una situazione così pesante e antipatica per questo allenatore che ha mostrato sul campo di essere in gamba, certo ha lottato per non retrocedere nella sua carriera, ma adesso ha una grande occasione e non se la lascerà sfuggire, ma è la società che non deve permettere che questo accada“.

Per Fernando Orsi non si tratta di una scelta coraggiosa o meno, ma solo “di una scelta” che una società ha deciso di fare. “Se crede in Baroni fa bene a puntarci – ha spiegato Fernando Orsi a Notizie.com -, ma tutto quello che sta succedendo è ingiusto nei confronti di questo ragazzo che non merita una situazione del genere, anche perché l’ultimo a entrarci”. La domanda che si pongono in tanti è ora che tipo di situazione e di squadra farà la Lazio, ma su questo Orsi non ha problemi ed è sicuro: “Che domanda, la Lazio deve proseguire sulla strada che ha intrapreso negli ultimi anni, ovvero tentare di arrivare in Champions, quindi allestendo una squadra forte e all’altezza della situazione, anche perché le altre non staranno certo ferme e tu hai perso tre pezzi da novanta come Luis Alberto, Felipe Anderson e Kamada, quindi devi comprare giocatori di questo livello e devi spendere soldi…”

