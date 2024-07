Lazio, Orsi su Immobile: "Era dispiaciuto, poteva dare ancora molto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Stefano Principi

Ciro Immobile ha lasciato la Lazio dopo otto stagioni per unirsi al Besiktas. L'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi ai microfoni di Radio Radio ha parlato della sua scelta e del suo video saluto pubblicato sui canali social del club. Questo è ciò che ha detto: “Addio Immobile? Un messaggio sincero, il suo dispiacere c’è. L’importante è quello che ha dato in questa società sempre con molta voglia e molta umiltà. Dispiace perché secondo me poteva dare ancora molto alla Lazio. Per arrivare a certi livelli non devi essere solo un grande giocatore ma anche una persona con dei principi”.