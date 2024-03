Lazio, Paglia che attacco: "Lotito ingestibile! Sta sacrificando la squadra"

Attesa. Questa è la parole che domina ora nell'ambiente Lazio. L'attesa per capire come giocherà la nuova squadra di Tudor, l'attesa per valutare se ci saranno ancora possibilità di salvare la stagione, l'attesa per decretare se la scelta del tecnico croato è stata quella giusta oppure no. Attesa per questa e per altre migliaia di cose che verranno tutte definite nei prossimi mesi. A tal riguardo anche Guido Paglia, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha sottolineato la difficoltà nel fare ora valutazioni, prima di lasciarsi andare a un'analisi societaria e in particolar modo a forti critiche verso la figura di Claudio Lotito:

"Difficile dire come andrà il prosieguo del campionato. Bisogna aspettare e vedere quale sarà l’impatto di Tudor, come metterà la squadra in campo e la reazione dei giocatori coi nuovi schemi. Lotito è un personaggio ingestibile. È impossibile stargli accanto. Pensare di mettergli accanto qualcuno che gli facesse la comunicazione è impossibile. Tanto alla fine lui farà sempre quello che gli passa per la testa senza confrontarsi con nessuno. Lui è uno dei 600 parlamentari italiani, niente di trascendentale. Si vuole dare un ruolo che non ha intrufolandosi dappertutto e sacrificando tempo alla Lazio. Se ne dedicasse di più, la Lazio sarebbe in una posizione migliore".

FABIANI - "Fabiani mi sembra un’ottima persona e un ottimo professionista, ma bisogna vedere lo spazio che Lotito vorrà dargli e quanto la convivenza con Lotito possa logorarlo. Com’è successo in passato ad esempio con Peruzzi. Che tipo di autonomia avrà Fabiani? Avrà autonomia di spesa? Certamente no. Perderemo trattative intavolate da Fabiani perché Lotito non prenderà la decisione nei tempi giusti? Certamente. Sono pessimista. Del resto dopo la qualificazione in Champions è stato investito il 40% sul mercato. Se tu vuoi stabilizzare la Lazio ai vertici del calcio italiano, quei soldi andavano investiti tutti. A lui di portare la Lazio a un certo livello, non interessa. Fabiani farà bene? Certo, finché Lotito non si sentirà messo in ombra da lui e a quel punto lo farà fuori come è già accaduto con altri".