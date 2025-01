Lazio, Pancaro predica calma: "Il ko con la Fiorentina non compromette nulla"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex difensore biancoceleste Giuseppe Pancaro che ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio. In particolare si è soffermato sull'ultima sconfitta contro la Fiorentina e sul lavoro futuro di Baroni dopo questa partita. Ecco le sue parole: “La sconfitta di domenica con la Fiorentina non compromette niente, la cosa importante è capire quali sono le situazioni e non perdere certezze. Quello che hai fatto fino a gennaio non conta nulla e la Lazio questo lo sa. Gli elementi di crescita a livello di mentalità ci sono e questo è un aspetto positivo. Nel secondo tempo con la Fiorentina, una volta sistemato il discorso di metà campo con l’inserimento di Rovella, la gara l’ha fatta, creando tante occasioni. Penso che questa gara sia servita molto a Baroni per il futuro".

"Certamente ha capito di non avere una vera alternativa ai due titolari di centrocampo. Penso che questa squadra abbia bisogno di un elemento in più in quella zona di campo, magari meglio se con caratteristiche più difensive. Ho la sensazione che servano caratteristiche simili a Rovella e Guendouzi. Quando giochi con due centrocampisti hai bisogno di più giocatori di gamba e con conoscenze tattiche. Le soluzioni offensive già sono chiare e presenti nella rosa".

"Tutti per generosità si possono adattare a ruoli non proprio loro, poi però tutti hanno le proprie attitudini e quelle di Dele-Bashiru mi sembrano offensive. E’ predisposto ad andare, ad inserirsi. La prossima con il Cagliari sarà molto importante. E’ una buonissima squadra, alterna alti e bassi, ma è sempre dura andare a giocare su quel campo. La Lazio dovrà stare molto attenta”.