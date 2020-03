Lazio, Paola Turci intona l'inno biancoceleste su Rai Due

Un momento delicato per tutti, l'emergenza Coronavirus ha sconvolto la vita di ogni cittadino. C'è sempre un piccolo spazio, però, per sorridere. E anche quando il calcio assume importanza poco rilevante, la rivalità tra Lazio e Roma non si spegne. La nota cantante Paola Turci, tifosa biancoceleste, ha infatti deciso di intonare l'inno della Lazio su Rai Due, davanti ai conduttori Luca Barbarossa e Flavio Insinna, di dichiarata fede giallorossa. E c'era anche Neri Marcorè, supporter juventino. Insomma, una ventata di leggerezza in un periodo buio. Perché, quando le squadre torneranno in campo tra l'affetto dei tifosi, quella sana rivalità non sarà andata perduta.

