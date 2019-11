Lazio, Papadopulo: "Terzo posto meritato, colpito in particolare da un calciatore"

La Serie A è pronta a ripartire con la Lazio al terzo posto che guarda dall'alto le altre contendenti a un posto Champions. Per commentare il primo scorcio di stagione dei biancocelesti è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb l'ex allenatore dei capitolini Giuseppe Papadopulo: "Terzo posto meritato che può conservare fino alla fine. L'assenza dell'Europa League sento dire che possa essere un vantaggio, ma gravitare in queste competizioni è comunque importante. In campionato ha dimostrato il suo valore e ripeto può ambire a grandi traguardi. Luis Alberto mi ha colpito per le giocate e la continuità che sta avendo".

