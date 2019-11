Mihajlovic torna a casa, la moglie Arianna: “Più bella cosa non c'è” - FOTO

Un passo alla volta, un colpo alla malattia dopo l'altro. Sinisa Mihajlovic ha terminato anche il suo terzo ciclo di terapie all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Dunque, nella tarda mattinata l'ex Lazio ha lasciato il policlinico ed è tornato a casa per ricevere l'abbraccio dei suoi cari: “Più bella cosa non c'è. Di nuovo a casa”, scrive la moglie Arianna su Instagram. All'abbraccio della sua compagna seguirà poi anche quello del suo Bologna, che spera - se non in campo per gli allenamenti, come è avvenuto dopo l'ultima dimissione dall'ospedale - di rivederlo almeno in panchina al Dall'Ara per il derby emiliano contro il Parma.

LAZIO, PARLA L'AD MACRON PAVANELLO: MAGLIA DEI 120 ANNI?...

ROMA: LA SOCIETA' E' IN VENDITA

TORNA ALLA HOMEPAGE