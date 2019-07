Lazio Paracadutismo, bronzo ai Campionati Italiani per Francesco Italia - FT&VD

La Lazio Paracadutismo lascia il segno ai Campionati Italiani di Canopy Piloting, come scritto nella nota diffusa oggi: "Medaglia di Bronzo ai Campionati Italiani per l’atleta della Lazio Francesco Italia. Grande soddisfazione ieri al termine dei Campionati Italiani di Canopy Piloting al Pull Out di Ravenna per il nostro Francesco al suo terzo anno con la Società Sportiva Lazio Paracadutismo. Un quinto posto nel 2017, un sesto posto nel 2018. Francesco ha esordito con la Lazio al Laghetto dell’Eur nel 2017 centrando la pedana al centro del lago, stessa risultato l’anno dopo. La consacrazione il 4 giugno del 2018 allo Stadio Olimpico in occasione della terza edizione di Padre in Figlio con uno spettacolare lancio nello Stadio. Classe 83, milanese di nascita, istruttore di Paracadutismo con all’attivo 3000 lanci. Grazie Francesco!!!". Arrivano anche le parole di Francesco Italia: "Oggi è il giorno dopo la gara e volevo ringraziare tutti. Lino (Della Corte, ndr) che mi supporta sempre, sia spiritualmente che tecnicamente, tutti i ragazzi della Lazio Paracadutismo, il popolo biancoceleste e ricordatevi che sono uno di voi, i ragazzi del Crazy Fly di Nettuno e tutti quelli che mi stanno scrivendo. Ho ottenuto il terzo posto e i primi tre si qualificano per la Coppa del Mondo in Sudafrica quindi obiettivo raggiunto. Un altro ringraziamento ai miei coach Mario e Armando. Ci vediamo in Sudafrica".

