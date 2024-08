Lazio, parla Corino: "Siamo in costruzione. Casale in crisi, non capisco..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luigi Corino, ex calciatore della Lazio, ha parlato in collegamento a Radio Laziale durante la trasmissione 'Incondizionatamente Lazio'. Queste le sue parole: "Ho visto una Lazio ancora in costruzione, ma al di là del risultato c'è ancora qualcosa da fare. Abbiamo preso tutti i giocatori di prospettiva, c'è ancora da aspettare e da sistemare qualcosa sul mercato. Chi mi ha sorpreso? In ritiro c'era un amico che mi aggiornava sui nuovi. Mi aveva detto di Dele-Bashiru, che all'inizio aveva avuto un po' di difficoltà. Domenica ero allo stadio e mi ha impressionato. Ovviamente deve ancora crescere e capire il calcio italiano, però ho intravisto un possibile trascinatore. Ha forza e fisicità, poi ha fatto degli errori come tutti, ma credo che possa essere un giocatore importante".

"Castellanos? Ho visto un attaccante che si butta su tutti i palloni. Ha grinta, è riuscito a fare tante cose e mi auguro che possa ripetersi. A livello di squadra ho intravisto qualcosa di diverso, anche se gli altri anni eravamo più bravi a livello tecnico. La qualità adesso vedremo, c'è ancora il mercato aperto. Per esempio Castrovilli potrebbe essere un giocatore importante sotto quel punto di vista. Ci può dare delle soddisfazioni".

"Tavares? Nei primi venti minuti ad Auronzo mi ha impressionato. Poi purtroppo si è infortunato, ma era devastante. Forse metterei un punto più sui centrali che sugli esterni, e deve uscire Hysaj. Mi auguro che Gila possa rientrare in fretta che è stato molto sfortunato. Patric è affidabile, Romagnoli 'ni'. Casale invece l'ho visto di nuovo tanto in difficoltà. Dopo la prima stagione incredibile è andato in crisi e non si capisce perché. Ha perso fiducia, anche domenica ha sbagliato tanti passaggi. L'anno scorso era stato lui il primo a chiedere un aumento di stipendio, quello non mi è piaciuto".

"Dal mercato ci vorrebbe un difensore centrale in più, diverso da quelli che abbiamo. Romagnoli ancora regge, ma Casale no... Andrei a prendere qualcosa in queste ultime settimane. Baroni? Ha creato qualcosa di positivo. Io ci ho giocato, lo conosco bene, è una persona di carattere che però non parla molto. Dice la parola giusta al momento giusto, è una grande personalità. Per il momento storico della Lazio lui è la scelta giusta".