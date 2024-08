Lazio, parla Incocciati: "Ecco dove deve migliorare. Su Castellanos..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

In collegamento a Radio Laziale ha parlato l'ex calciatore Giuseppe Incocciati. In particolare ha espresso il suo pensiero sulla Lazio di Baroni e sulla prossiam gara contro il Milan di Fonseca all'Olimpico. Questo è ciò che ha detto.

"I risultati iniziano a evidenziare le difficoltà della Lazio. C'è un allenatore nuovo che sta cercando di trasmettere il suo credo. La squadra non mi dispiace, anche se deve migliorare dal punto di vista realizzativo. Il Milan invece ha delle difficoltà oggettive, abbiamo visto che non per ora non sono convincenti. Ci sono tante carenze anche dal punto di vista caratteriale. Fonseca? A San Siro i tifosi per storia sono molto esigenti, non si accontentano facilmente. In rosa quadra non ci sono elementi che possono fare la differenza, se non Leao che però non ha le caratteristiche del grande campione. L'allenatore poi non può fare miracoli".

"Castellanos? Non mi dispiace, è un giocatore che rappresenta un po' le caratteristiche del punto di riferimento. Deve migliorare sotto porta ed essere più sostenuto dagli esterni. La Lazio così mi piace, bisogna aspettare il lavoro di Baroni. C'è equilibrio e qualità, si deve segnare di più soprattutto dopo aver perso Immobile. Addio Immobile? Col passare degli anni la testa rimane lucida, ma poi bisogna fare i conti anche con l'aspetto motorio e muscolare. Per un centravanti, che gioca negli ultimi metri, ci vogliono delle prestazioni fisiche notevoli. Questo è successo a Immobile come a tanti giocatori, poi uno sceglie se andare via, meno pressioni, l'aspetto economico, ecc.".