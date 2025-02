Lazio, parla l'ag. di Diego Gonzalez: "Non giocava, giusto andare via"

Nell'ultimo mercato di gennaio Diego Gonzalez ha lasciato la Lazio per trasferirsi in prestito con diritto di riscatto all'Atlas. Ai microfoni di Sportitalia il suo agente Alessandro Monfrecola ha spiegato i motivi dell'addio del classe 2003, che ha anche già trovato il suo primo gol in Messico. Queste le sue parole: “La scelta di andare a giocare in Messico è stata secondo me quella giusta, per giocare il più possibile e rilanciarsi. Ricordiamo che è arrivato in Italia da 2 anni, dopo aver fatto un grande Torneo Sudamericano Under 20. Ha fatto grandi cose anche in Primavera, vincendo un campionato e una Supercoppa, ma senza mai esordire in prima squadra, forse per il fatto che fisicamente può ancora crescere. Dato che era da un anno che non giocava, non essendo più in età per far parte della Primavera, penso che sia stata una scelta corretta. Con l’Atlas ha fatto un bel gol da fuori area nell’ultimo match”.