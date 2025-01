Lazio, Parolo: "Questa squadra può vincere l'Europa League! E su Fazzini..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il derby perso non può e non deve pesare su un'ottima prima parte di stagione portata avanti dalla Lazio di Marco Baroni che, dopo 19 giornate, si trova quarta a 35 punti e con l'obiettivo di raggiungere una qualificazione europea che, con questo passo e questo rendimento, sembrano alla portata. Una visione che viene condivisa anche da Marco Parolo che, intervenuto ai microfoni di cityrumors.it, ha parlato della necessità di ripartire, delle possibili mosse di mercato e degli obiettivi che questa Lazio può porsi:

"Ora nessuna paura e nessun pianto, ci si rialzi subito e la società dovrebbe prendere un giocatore di spessore, d’esperienza e dare la possibilità a Baroni di proseguire, davanti c’è una possibilità pazzesca, quella di vincere l’Europa League. Di sicuro non bisogna perdersi d’animo, a maggior ragione se si è reduce da un girone d’andata stratosferico come quello che ha fatto la squadra di Baroni. Purtroppo la partita quando si indirizza in quel modo da subito non è che ci sia molto da fare per rimetterla in piedi, soprattutto se ti manca un giocatore d’esperienza e del calibro di Pedro. Per me è stata un’assenza micidiale, è quel classico giocatore che in gare di questo genere sa cosa e come fare, anche in campo se c’è uno come lui si sente, ve lo garantisco. Ma ora bisogna lavorare come è stato fatto fino adesso, anche prima del derby la Lazio aveva fatto già qualcosa d’incredibile e bisogna anche ammettere che ha fatto qualcosa al di sopra delle aspettative".

FAZZINI - "Mi piace tanto, davvero è bravo e giovane, ma per me, per dare una mano vera a Baroni, serve qualcuno che dia ancora più spessore, un giocatore d’esperienza. E non si dica che lo spogliatoio non lo vuole o sia restio, i giocatori quando arriva uno che ti può dare una mano ed è forte, sono felici, tutto quello che si dice al contrario sono tutte scemenze".

OBIETTIVI - "In campionato l'obiettivo può essere la Champions, ma La Lazio ha una grande chance, quella di poter arrivare fino in fondo in Europa League e tentare di vincerla come mai prima, l’ho vista e la seguo come si esprime e come gioca e ne ho viste tante altre di squadre, per me la Lazio ha l’occasione unica per provare a vincerla, ma a Baroni serve una mano anche da parte della società. Assolutamente, andare avanti in questo modo è un rischio troppo alto".