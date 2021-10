Lazio, Parolo: “Sarri deve cambiare la mentalità della squadra”

Intervenuto ai microfoni del Messaggero, Marco Parolo ha parlato de momento in casa Lazio dopo il brutto scivolone in trasferta contro il Bologna. Di seguito le parole dell'ex centrocampista biancoceleste e attualmente opinionista per Dazn: "Un maestro esperto come Sarri può e deve cambiare la mentalità. Alla Juve non succedono questi cali di intensità, i campioni veri sanno resettarsi e giocare allo stesso modo con le piccole e con le grandi squadre. Alla Lazio non ci sono stati questi down solo quando non c'erano le Coppe e si giocava una volta a settimana, i primi anni di Pioli e di Inzaghi e nell'annata del Covid. E' un discorso mentale, non fisico"