Lazio, parte la campagna abbonamenti: in settimana l'annuncio

Finalmente si riparte, la notizia tanto attesa arriverà a breve, sicuramente entro sabato, probabilmente con un annuncio già tra oggi e domani. La Lazio è pronta per presentare la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020. Sistemati gli ultimi dettagli, risolti i cavilli burocratici che ne avevano posticipato l'uscita. Lo slogan, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, potrebbe ispirarsi alla vittoria della settima Coppa Italia della storia del club. I prezzi bassi delle scorse stagioni dovrebbero essere confermati, così come le categorie, al quale però potrebbe aggiungersene una nuova. Oltre a "Aquilotti", "Under 16", "Donne", "Over 65", "Vecchio abbonato" e "Intero", potrebbe essere introdotta anche quella "Studenti", un modo per riavvicinare tanti giovani allo stadio. La Lazio spera di superare le 20mila tessere raggiunte la scorsa stagione, forte dei risultati ottenuti la scorsa stagione e del mercato che sta dimostrando la voglia della società di crescere. Si attende l'annuncio ufficiale, poi la parola sarà data ai tifosi.

