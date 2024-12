Lazio, Pasqualin sicuro: “Ko pesante, ma se segue Baroni…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'avvocato Claudio Pasqualin si è espresso a TuttoMercatoWeb.com sull'esito della partita di lunedì sera tra Lazio e Inter, match che se viene preso in considerazione solo il risultato risulta molto negativa; ma secondo l'esperto di diritto sportivo non è una totale disfatta.

"Il risultato dell’Inter contro la Lazio è straordinario e rafforza in maniera perentoria il ruolo dei nerazzurri come favoritissimi per la vittoria dello Scudetto. Ma la Lazio si riprenderà sotto la guida di Baroni che si è dimostrato un ottimo allenatore”.

Con queste parole Pasqualin vuole sottolineare come nonostante la pesante sconfitta la Lazio debba continuare a credere nel progetto iniziato in estate affidandosi ad un allenatore che si sta dimostrando tra i migliori del campionato. Il risultato è dovuto anche alla forza dell'avversario che ha dominato in lungo e largo il campionato della passata stagione, senza poi vendere alcuno dei suoi pezzi pregiati ma aggiungendo altre armi al proprio arsenale.