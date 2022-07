Lazio, Patric freme sui social: pollice alzato e sorriso smagliante

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Fresco di rinnovo di contratto, Patric non vede l'ora di aggregarsi al resto della squadra ad Auronzo di Cadore per il ritiro estivo. Una scelta facile quella di rimanere ancora in biancoceleste, come affermato dallo stesso difensore attraverso i social. Il suo legame con la Lazio è fortissimo e lo spagnolo, soprattutto nell'ultimo anno, ha portato tanti tifosi a credere molto più nelle sue qualità. Stamattina le visite mediche in Paideia, subito dopo la partenza direzione Dolomiti. Sul suo profilo Instagram Patric si è mostrato sorridente e carico per l'inizio di una nuova stagione. Ecco la foto pubblicata: