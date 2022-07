Lazio, il turno di Patric: completate le visite mediche in Paideia - FT&VD

Fonte: Tommaso Marsili, Elena Bravetti e Martina Barnabei - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 09.55 - Visite mediche concluse. Patric esce dalla porta principale della clinica Paideia sorridente in volto e si concede a una serie di autografi ai tifosi presenti. Ora il difensore spagnolo completerà l'iter prima di viaggiare direzione Auronzo di Cadore.

Prosegue il via vai dei biancocelesti in Paideia. Oggi tocca a Patric che, fresco di rinnovo, ha fatto rientro nella Capitale per sottoporsi alle consuete visite mediche. Nei giorni scorsi a causa di un’influenza è stato costretto a trattenersi in Spagna, dove era in vacanza, e a rimandare l’appuntamento in clinica. Ora è tutto passato, il difensore sta meglio ed è pronto per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Ha appena fatto il suo ingresso nella struttura dove si sottoporrà ai test e poi, una volta conclusi, raggiungerà i suoi compagni in ritiro tra le Dolomiti.

