Lazio, Patric lavora in piscina: "Concentrato, voglio recuperare per la finale di Coppa Italia"

Lavora a parte, Patric. Uno stiramento muscolare alla coscia sinistra lo tiene lontano dal campo. Lo spagnolo si allena, per tornare a disposizione di Inzaghi negli ultimi appuntamenti della stagione. A partire dalla finale di Coppa Italia. L'esterno spera di riuscire a recuperare per mercoledì. In una storia su Instagram, si fa immortalare mentre nuota in piscina: "Concentrato sulla possibilità di stare con i miei compagni mercoledì!", scrive il difensore. Spera di farcela, Patric, aggregandosi alla Lazio nella partita più importante della stagione.

