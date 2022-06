Lazio, Patric ritrova la concentrazione in vacanza - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Proseguono le vacanze dei calciatori biancocelesti tra cui quelle di Patric, che dovrebbe rinnovare il suo contratto con la Lazio. Prima di capire cosa avverrà in tal senso, il difensore spagnolo si sta rilassando a Ibiza, meta piuttosto ambita dai "colleghi". Anche i possibili futuri acquisti Casale e Romagnoli stanno soggiornando presso l'isola dell'arcipelago delle Baleari. Il numero 4 laziale però come al solito si distingue per la stravaganza. Stavolta ha postato delle stories su Instagram in cui si diletta a praticare yoga al fianco di una ragazza di nome Esther, che presumibilmente dovrebbe essere la sua istruttrice.