Lazio, Patric rompe il silenzio: "Intervento? Questa è la verità!" - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Patric dice la sua. L'annuncio dell'operazione a cui si è sottoposto lo spagnolo, reso pubblico prima dal giocatore stesso e solo il giorno dopo dal club ha mosso non poche polemiche. In primis, la società si sarebbe infastidita dalla diffusione della notizia dell'intervento da parte del difensore e per questo starebbe valutando una multa. Dalla sua, Patric si aspettava però un comunicato della società che, da come ritiene, era concordato.

L'edizione di ieri del Messaggero invece ha ricostruito i fatti, spiegando la situazione: lo spagnolo si era allenato fino a sabato a Formello, ottenendo poi l'ok da parte di Fabiani per andare in Spagna ed eventualmente operarsi. Lunedì la società aveva avuto la certezza che il difensore si sarebbe sottoposto all'intervento il giorno a seguire.

In questi minuti, per mezzo di una storia social il difensore è intervenuto scrivendo: "In merito a ciò che si sta scrivendo sul mio conto in questi due giorni, tengo a precisare che ovviamente mi sono sottoposto all'intervento previo consenso del club e non di mia iniziativa. Una settimana prima dell'intervento ne ho parlato di persona con il ds ed il mio agente e si è deciso per I'intervento".

Pubblicato il 28/03