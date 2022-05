Lazio, Patric sempre più protagonista: può centrare un importante record

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Da quarta scelta a titolare inamovibile. Si potrebbe sintetizzare così la parola ascendente di Patric, che nel corso di questa stagione ha sovvertito le gerarchie iniziale e si è preso il suo posto al centro della difesa biancoceleste. Le sue prestazioni hanno convinto sempre più il tecnico Maurizio Sarri che ha deciso di puntare su di lui preferendolo a Luiz Felipe Ramos, che quest’anno a prescindere dalla situazione contrattuale non ha convinto.

NUMERI STAGIONALI - Impegno, concentrazione e dedizione hanno portato il numero 4 ad essere uno dei calciatori più impiegati, basti pensare che in campionato ha collezionato 23 presenze (1.561 minuti totali) condite da un goal e un assist. Nelle coppe ha collezionato 6 gettoni (4 in Europa League e 2 in Coppa Italia), griffando il 2-0 nella sfida della fase a gironi contro la Lokomotiv Mosca.

PROSPETTIVA - Probabilmente sta vivendo la fase migliore della sua carriera e in gran silenzio potrebbe togliersi una gran bella soddisfazione. Se negli ultimi due match della stagione contro Juventus e Verona dovesse riuscire a trovare ancora la via della rete, eguaglierebbe il suo record di gol in una singola annata, risalente alla stagione 2014/2015 quando con la maglia del Barcellona B in Liga 2 ha timbrato per ben 3 volte il cartellino. In attesa di capire se riprenderanno i negoziati per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, le soddisfazioni stagionali per Patric sembrano non finire mai.