Lazio, Pavel Nedved compie 50 anni: tanti auguri "Furia Ceca"

Una pagina di storia, uno dei calciatori più forti che hanno vestito la maglia della Lazio: oggi compie 50 anni Pavel Nedved. Soprannominato " Furia Ceca" dai tifosi biancocelesti, Nedved a Roma resta per ben 5 anni, prima di trasferirsi alla Juventus, di cui oggi è ancora un dirigente. Indossa la maglia della Lazio per ben 208 volte, segnando 51 gol e servendo 20 assist, ma soprattutto vincendo 1 Coppa delle Coppe, in cui la sua rete in finale è stata decisivo per battere 2-1 il Real Maiorca, 1 Scudetto, 1 Supercoppa Europa, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Una parentesi lunga (dal 1996 al 2001) e piena di emozioni e trofei quella di Nedved alla Lazio, una parentesi rimasta nel cuore dei tifosi che, ancora oggi, hanno bene in mente le immagini delle sue giocate e dei suoi gol, della sua classe e del suo talento. Oggi compie 50 anni uno dei giocatori più forti di sempre, tantissimi auguri "Furia Ceca".