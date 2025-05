Lazio, Pedro a Dazn: "Peccato per il pareggio, contro il Lecce è una finale"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il pari tra Lazio e Inter, l'autore della doppietta, nonché MVP del match, Pedro ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “È un peccato per il pareggio. È molto difficile vincere a San Siro ma abbiamo fatto una bella prestazione contro una squadra molto forte come l’Inter. Ora dobbiamo giocare l’ultima giornata, vediamo che succede. Con il Lecce è una finale, l'ultima della stagione di fronte ai nostri tifosi. È da tanto che non vinciamo all'Olimpico, dobbiamo fare una bella partita subito per ottenere i tre punti. Sarà complicato, ma noi giochiamo in casa e dobbiamo vincere".

19/05