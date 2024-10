Lazio, Pedro a LSC: "Siamo in un buon momento, sono felice per Noslin"

Pedro, autore del gol del momentaneo 2 a 0, è intervenuto ai microfon ufficiali del club per raccontare le emozioni del momento e la prestazione della squadra contro il Genoa. Le parole dello spagnolo: "Era molto difficile, stanno molto bene dietro e giocano questa seconda palla che ti fa male. Non abbiamo avuto tempo per prepararla, ma abbiamo fatto una bella prestazione. Se sono il più forte di sempre? Sto bene, sono contento e vedo che i numeri anche stanno bene. È importante continuare così, è un lavoro non solo mio ma di tutta la squadra e lo staff. Dobbiamo continuare a giocare con questo spirito e questa qualità”.

“Noslin? Questo gol gli dà fiducia, sono contento per lui. Lavora molto in allenamento, può dare tanto alla squadra anche Loum ha fatto bene e anche Isaksen ha fatto tanto. L’importante è aiutare sempre la squadra”.

“Gol? Ho vito che il portiere difendeva il centro della porta e l’ho messa lì, ma il lavoro è di tutta la squadra. Siamo in un buon momento di forma ma anche di spirito e fiducia, dobbiamo continuare così”.

“Fiducia? Secondo me siamo a un livello alto, siamo migliorati in personalità, mentalità e fiducia. È l’unico modo per stare alti in classifica, se diamo continuità sarà importante per noi. Fabregas? Ha fatto una grande stagione con il Como, era spettacolare giocare con lui: aveva gran passaggio e profondità. Può fare una bella carriera come allenatore, io non so ancora cosa farò quando smetto. Ora l’importante è continuare a giocare così”.

