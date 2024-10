Lazio, Pedro a Sky: "Ho ancora voglia di giocare, altrimenti sarei il primo..."

La Lazio conquista la terza vittoria consecutiva in Europa League e batte il Twente per 2-0. Prima Pedro e poi Isaksen portano i biancocelesti al successo, permettendo a Marco Baroni di tornare a roma con tre punti preziosissimi. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'autore della prima rete: “Il mio segreto per giocare così? Non c’è un segreto, se c’è una cosa è che il calcio è molto mentale, poi c’è la fiducia che sta dando il mister a tutti noi, che vogliamo tutti vincere, questo è lo stimolo che tutti devono avere. Io ho ancora la voglia, se non c’è questa voglia di andare dentro e segnare devo andare a casa, sarei il primo a dire grazie a tutti alzando la mano, ma non è ancora il momento, ho ancora voglia di giocare, quando ho l’opportunità cerco di farlo sempre.

Abbraccio dopo il gol? L’hanno detto anche loro, sia i giocatori che vanno dentro che quelli che stanno fuori, ho detto andiamo in panchina e festeggiamo tutti insieme, penso stiamo facendo molto bene, è presto ma è la strada giusta sia dentro che fuori dal campo.

E’ quel che ho sempre fatto in carriera, questo nuovo calcio è molto buono, di attacco, con cui siamo molto aggressivi in avanti, arriviamo con tanti giocatori in area, quando abbiamo la palla giochiamo bene tra le linee. Per questo stiamo facendo tanti gol, dobbiamo continuare così ma questa idea mi piace molto. Quando giochi così è molto difficile per un giocatore.

Voglio fare l’allenatore dopo che smetto? Non lo so, vediamo cosa succede, è presto per dirlo, cerco di sfruttare questo anno”.